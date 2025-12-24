В Подмосковье за год подали 380 тысяч заявок на обслуживание карты «Стрелка»

24 декабря 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 380 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





На льготную карту «Стрелка» имеют право военные пенсионеры и учащиеся. Для учащихся первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50%, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%. Военные пенсионеры платят за все поездки полцены.





«Услуга размещается на госпортале в разделе «Прочее», подразделе «Транспорт». Чтобы подать заявление, нужно пройти авторизацию и заполнить онлайн-форму», — говорится в сообщении.