В Подмосковье за год подали более 28 тысяч. онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ

Свыше 28 тысяч заявлений на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг подали жители Московской области через региональный госпортал с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Субсидия предоставляется зарегистрированным на территории области людям, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи.





«Для оформления заявления нужно авторизоваться на подмосковном портале госуслуг и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.