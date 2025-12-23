В Подмосковье за год подали более 28 тысяч. онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 28 тысяч заявлений на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг подали жители Московской области через региональный госпортал с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Субсидия предоставляется зарегистрированным на территории области людям, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи.
«Для оформления заявления нужно авторизоваться на подмосковном портале госуслуг и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.Размер субсидии рассчитывается в зависимости от нормативов стоимости ЖКУ и жилой площади на человека. Услугу предоставляют бесплатно, ответ на заявку поступает в личный кабинет в течение десяти рабочих дней.