Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-состязания по информационной безопасности
Стартовала регистрация на участие в онлайн-хакатоне, где участники будут решать задачи по обнаружению уязвимостей в компьютерных системах и защите от них. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.
Участники смогут улучшить свои навыки, проверить логику, научиться работать в команде и погрузиться в мир кибербезопасности. Их ждут задания разной сложности п таки направлениям, как криптография, веб, реверс и многое другое.
Найти всю подробную информацию о мероприятии и подать заявку для участия можно на сайте.
Соревнования начнутся в полдень 7 февраля и продлятся до 8 февраля. Принять в них участие можно самостоятельно либо собрать команду до пяти человек. Уровень подготовки может быть любым, поскольку задания рассчитаны как на новичков, так и на опытных участников.
