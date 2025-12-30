Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 декабря составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 30 декабря, оценивается на три балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
При этом, несмотря на низкий общий уровень загруженности, на девяти вылетных магистралях наблюдаются пробки.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали около 619 тысяч машин. Это на 41,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.