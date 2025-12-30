Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 декабря составила три балла

30 декабря 2025, 09:49

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 30 декабря, оценивается на три балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





При этом, несмотря на низкий общий уровень загруженности, на девяти вылетных магистралях наблюдаются пробки.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.