В Подмосковье за квартал произвели почти 500 тонн товарной рыбы

В Подмосковье 24 рыбоводных хозяйства, специализирующихся на производстве товарной рыбы — карпа, амура, белуги, осетра, форели, клария, карася, толстолобика, щуки и других видов. В первом квартале 2025 года объем производства составил 475 тонн, из которых 369 тонн приходится на прудовое рыбоводство и 106 тонн — на индустриальное (выращивание рыбы в специально оборудованных водоемах и установках), сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году региональные хозяйства выпустили на рынок 4,1 тысячи тонн рыбы. Лидерами по объему производства стали ЗАО «Егорьевский Рыбокомбинат Цна» (910 тонн), АО «Бисеровский рыбокомбинат» (750 тонн), ЗАО «Рыбхоз Клинский» (690 тонн), СХП ЗАО «Коломенский рыбхоз Осенка» (368 тонн) и ООО НЦ «Селекцентр» из Дмитрова (312 тонн).
Для производителей в сфере аквакультуры предусмотрены меры государственной поддержки. С информацией о них можно ознакомиться в интерактивном сервисе «Календарь мер поддержек».