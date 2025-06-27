В Подмосковье за квартал произвели почти 500 тонн товарной рыбы

27 июня 2025, 16:14

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье 24 рыбоводных хозяйства, специализирующихся на производстве товарной рыбы — карпа, амура, белуги, осетра, форели, клария, карася, толстолобика, щуки и других видов. В первом квартале 2025 года объем производства составил 475 тонн, из которых 369 тонн приходится на прудовое рыбоводство и 106 тонн — на индустриальное (выращивание рыбы в специально оборудованных водоемах и установках), сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.