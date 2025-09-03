В Подмосковье за лето промыли около 10 тысяч контейнерных площадок

03 сентября 2025, 13:22

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

9 тысяч 194 контейнерные площадки, расположенные на территории Московской области, промыли за три летних месяца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Промывка проводилась с использования специального концентрированного средства. Специалисты очищали саму площадку, расположенные на ней контейнеры и ограждения.





«Больше всего контейнерных площадок было обработано в городском округе Клин — 435. А второе и третье места по этому показателю разделили округа Талдомский и Подольск, где помыли по 368 площадок», — говорится в сообщении.