В Подмосковье за лето промыли около 10 тысяч контейнерных площадок
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
9 тысяч 194 контейнерные площадки, расположенные на территории Московской области, промыли за три летних месяца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Промывка проводилась с использования специального концентрированного средства. Специалисты очищали саму площадку, расположенные на ней контейнеры и ограждения.
«Больше всего контейнерных площадок было обработано в городском округе Клин — 435. А второе и третье места по этому показателю разделили округа Талдомский и Подольск, где помыли по 368 площадок», — говорится в сообщении.Промывка контейнерных площадок проводится с апреля по конец октября и входит в перечень обязательных работ по содержанию этих объектов.