В Подмосковье перед судом предстанет серийная похитительница велосипедов

06 августа 2025, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские завершили предварительное расследование в отношении 37-летней жительницы Одинцова, подозреваемой в серии краж велосипедов. Ранее женщина уже была неоднократно судима за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, женщина похитила четыре велосипеда, оставленные в подъездах многоквартирных домов во Власихе. Общая сумма ущерба от краж превысила 100 тысяч рублей.





«Полицейские сумели установить личность похитительницы и задержали её по месту жительства. Женщина рассказала, что продавала украденные велосипеды, а деньги тратила на личные нужды», — говорится в сообщении.