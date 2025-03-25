В Московской области впервые проведут экологические игры

В Подмосковье 31 марта стартуют первые экологические игры, которые продлятся до 21 сентября. На территории региона их запускает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с Российским экологическим оператором, сообщили в пресс-службе Минчистоты.