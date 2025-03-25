В Московской области впервые проведут экологические игры

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Подмосковье 31 марта стартуют первые экологические игры, которые продлятся до 21 сентября. На территории региона их запускает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с Российским экологическим оператором, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
Каждую неделю жителям будут предлагать новые задания, за которые сначислят баллы. Это, например, поиск ближайших пунктов приёма текстиля, батареек, фандоматов и их отметка на интерактивной карте, сдача вторичных ресурсов, поиск незаконных свалок и многое другое.
Чтобы стать участником «Экологических игр 2025», нужно скачать приложение «Уберу» на App Store, Rustore или AppGallery и зарегистрироваться. Далее нужно выполнять еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.
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«Мы запускаем проект такого масштаба впервые в регионе. Ожидаем привлечь большое число участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начислять баллы. Цель – вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей, увеличить объём собираемых для переработки вторичных ресурсов», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Партнёрами проекта выступают более 20 компаний. Среди них – крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики.
Чтобы стать участником «Экологических игр 2025», нужно скачать приложение «Уберу» на App Store, Rustore или AppGallery и зарегистрироваться. Далее нужно выполнять еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.
«Экопросвещение помогает обретать полезные привычки и менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый. Экологические игры, которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», – поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев.Каждые пять недель будут определять победителей в трёх возрастных категориях. А в завершении соревнований победителей этапов и 25 сильнейших участников ждут памятные призы.
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Лора Луганская