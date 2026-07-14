На западе Подмосковья задержали трёх нелегальных возчиков строительных отходов

14 июля 2026, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Водителей большегрузов, перевозивших строительные отходы без необходимых разрешительных документов, задержали в трёх западных округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Одного из возчиков-нелегалов задержали в Красногорске, второго — в Истре, а третьего — в посёлке Тучково под Рузой.





«По итогам рассмотрения протоколов инспекторы экологического надзора привлекли нарушителей к административной ответственности. Все трём водителям выписали штрафы», — говорится в сообщении.