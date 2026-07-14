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На западе Подмосковья задержали трёх нелегальных возчиков строительных отходов

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Водителей большегрузов, перевозивших строительные отходы без необходимых разрешительных документов, задержали в трёх западных округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.



Одного из возчиков-нелегалов задержали в Красногорске, второго — в Истре, а третьего — в посёлке Тучково под Рузой.

«По итогам рассмотрения протоколов инспекторы экологического надзора привлекли нарушителей к административной ответственности. Все трём водителям выписали штрафы», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что разрешение на транспортировку строительных отходов оформляется через региональный портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в лесу под Шатурой ликвидировали нелегальную свалку бытовых отходов. Общий объём мусора составил около кубометра.
Лев Каштанов

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