На западе Подмосковья задержали трёх нелегальных возчиков строительных отходов
Водителей большегрузов, перевозивших строительные отходы без необходимых разрешительных документов, задержали в трёх западных округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Одного из возчиков-нелегалов задержали в Красногорске, второго — в Истре, а третьего — в посёлке Тучково под Рузой.
«По итогам рассмотрения протоколов инспекторы экологического надзора привлекли нарушителей к административной ответственности. Все трём водителям выписали штрафы», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что разрешение на транспортировку строительных отходов оформляется через региональный портал госуслуг.
Ранее сообщалось, что в лесу под Шатурой ликвидировали нелегальную свалку бытовых отходов. Общий объём мусора составил около кубометра.