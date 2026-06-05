В Подмосковье в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» получили 92 обращения

05 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Московской области провели первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Подмосковью.





Цель акции – привлечь внимание к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке значимой информации, а также организовать квалифицированную помощь и консультации по лечению и реабилитации наркозависимых.

«В период проведения акции в территориальных подразделениях МВД зарегистрировали 92 обращения, 72 из них – по поводу незаконного оборота наркотиков, 11 – по вопросам консультаций, касающихся лечения и реабилитации наркозависимых лиц, девять – о распространении контента на тему наркотиков в интернете», – рассказали в пресс-службе.