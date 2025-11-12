В Подмосковье за месяц отремонтировали более 30 скатных кровель домов
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Скатные кровли 34 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Московской области в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Работы прошли в восьми округах региона: Можайском, Раменском, Егорьевском, Мытищах, Подольске, Балашихе, Пушкинском и Щёлкове.
«В рамках капитального ремонта рабочие установили новое кровельное покрытие, провели огнебиозащиту деревянных конструкций, обновили и утеплили чердачные помещения, заменили системы вентиляции и слуховые окна, смонтировали новые ограждения, элементы защиты от попадания молний и снегозадержатели, а также системы наружного водостока», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что такой комплексный подход к ремонту гарантирует, что кровля будет ещё долго надёжно служить при любой погоде.