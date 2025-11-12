Восемь учителей представили Подмосковье на Всероссийских педагогических чтениях

12 ноября 2025, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

150 представителей разных регионов страны собрал на Всероссийских педагогических чтениях проект «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».





Проект реализует одноимённая президентская платформа. Среди сильнейших – восемь участников из Московской области, которые представили свои разработки на площадке Российской академии образования.



Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»



В этом году на участие в чтениях поступило более 2000 заявок из 82 регионов. По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определила 150 авторов педагогических практик, которые получили приглашение на очную программу и смогут масштабировать свои подходы в других регионах.



«Воспитание через действие – путь, на котором ценности перестают быть словами и становятся личным опытом. В проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурсе «Моя страна – моя Россия» молодые люди, педагоги и наставники учатся действовать, брать ответственность, создавать возможности для других и менять жизнь в стране к лучшему. Это воспитание не в теории, а в поступках», – отметил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.