В Подмосковье за месяц подали более 6 тысяч заявок на разрешение на такси

05 февраля 2026, 11:12

оригинал Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Свыше шести тысяч заявок на разрешение заниматься таксомоторной деятельностью подали в Московской области через региональный портал госуслуг в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Заявки принимаются от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц.





«Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.