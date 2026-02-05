В Подмосковье за месяц подали более 6 тысяч заявок на разрешение на такси
Свыше шести тысяч заявок на разрешение заниматься таксомоторной деятельностью подали в Московской области через региональный портал госуслуг в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Заявки принимаются от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц.
«Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно. Ответ поступит в течение одного-пяти дней.