В Подмосковье за месяц поставили на кадастр 26 многоквартирных домов

18 ноября 2025, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

26 жилых новостроек на 8336 квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.





Общая площадь нового жилого фонда составила более 567 тысяч квадратных метров.





«Больше всего многоквартирных домов поставили на кадастр в октябре в городском округе Мытищи — пять новостроек на 1315 квартир. А второе и третье места по показателю заняли округ Балашиха, где зарегистрировали четыре новостройки на 2040 квартир, и округ Красногорск с четырьмя домами на 863 квартиры», — говорится в сообщении.