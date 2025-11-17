В подмосковном Пушкине начался капремонт детского сада «Ручеёк»

17 ноября 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детского сада «Ручеёк», расположенное в 3-м Акуловском проезде в Пушкине, начали капитально ремонтировать. Завершить работы планируют в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Детсад является дошкольным отделением Пушкинского образовательного комплекса №5. Здание построили в 1962 году, его общая площадь составляет более тысячи квадратных метров.



