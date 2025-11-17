В подмосковном Пушкине начался капремонт детского сада «Ручеёк»
Здание детского сада «Ручеёк», расположенное в 3-м Акуловском проезде в Пушкине, начали капитально ремонтировать. Завершить работы планируют в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Детсад является дошкольным отделением Пушкинского образовательного комплекса №5. Здание построили в 1962 году, его общая площадь составляет более тысячи квадратных метров.
В детском саду обновят фасад и крышу, проведут новые инженерные сети, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, отремонтируют помещения, а прилегающую территорию благоустроят.«Сейчас на объекте ведут демонтажные работы: снимают старую кровлю, очищают стены от штукатурки, разбирают инженерные коммуникации. На площадке заняты 18 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.