В Подмосковье за месяц промыли более 5 200 контейнерных площадок

Свыше 5 200 контейнерных площадок промыли в Московской области в мае работники управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Площадки моют с помощью специальной техники, подающей воду под высоким давлением. Это позволяет эффективно удалять загрязнения даже с ограждений и из баков. После промывки все поверхности дезинфицируют.



«Больше всего контейнерных площадок — 345 — промыли в округе Коломна. На втором месте оказался Ленинский округ, где обработали около 380 локаций, а на третьем — округ Люберцы с примерно 320 промытыми площадками», — говорится в сообщении.