В Подмосковье за месяц промыли около 9000 мусорных баков

08 июля 2026, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Порядка девяти тысяч баков для сбора отходов промыли на контейнерных площадках Московской области в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Для промывки используются спецмашины. За одну заправку они могут обработать до 120 баков, причём работа проводится непосредственно на контейнерной площадке.





«Больше всего контейнеров промыли специалисты Рузского регионального оператора — свыше 3 600. Второе место по этому показателю занял Каширский региональный оператор, на территории которого промыли около 3 000 баков. А замыкает топ-3 Сергиево-Посадский региональный оператор с более чем 2 200 вымытыми контейнерами», — говорится в сообщении.