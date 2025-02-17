В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 95 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
95 человек расселили из аварийного жилья в шести округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области в понедельник, 17 февраля.
«На прошлой неделе 95 человек были расселены из 25 жилых помещений общей площадью 1 тысяча 234 квадратных метра, расположенных в шести округах Московской области: Пушкинском, Дмитровском, Волоколамском, Шатуре, Солнечногорске и Серпухове», — уточняется в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, жильё на вторичном рынке недвижимости или выплатили выкупную стоимость.
Отмечается, что жильцы аварийных домов в Московской области могут получить жилищный сертификат, сумма которого рассчитывается, исходя из метража расселяемого жилья. Приобрести жильё с помощью этого сертификата можно в любом районе Московской области.
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Лев Каштанов