В Подмосковье за неделю починили 15 линий освещения

06 мая 2026, 16:23

15 линий уличного освещения, расположенных вдоль региональных дорог в восьми округах Московской области, отремонтировали за неделю специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы проводили как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В частности, в округе Люберцы свет восстановили на первом километре Быковского шоссе, на участке Островецкого шоссе в деревне Островцы и на улице Ленина в городе Дзержинский, в округе Подольск — на объездной дороге в посёлке Железнодорожный и на Школьной улице в микрорайоне Климовск, а в округе Серпухов — на улице имени А.И. Калинина в селе Липицы и улице Ленина в посёлке Большевик», — говорится в сообщении.