В Подмосковье за неделю починили 15 линий освещения
15 линий уличного освещения, расположенных вдоль региональных дорог в восьми округах Московской области, отремонтировали за неделю специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы проводили как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В частности, в округе Люберцы свет восстановили на первом километре Быковского шоссе, на участке Островецкого шоссе в деревне Островцы и на улице Ленина в городе Дзержинский, в округе Подольск — на объездной дороге в посёлке Железнодорожный и на Школьной улице в микрорайоне Климовск, а в округе Серпухов — на улице имени А.И. Калинина в селе Липицы и улице Ленина в посёлке Большевик», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение починили на 58-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Горького в Ступине, на Бронницкой улице в Егорьевске, на Линейной улице в балашихинском микрорайоне Купавна, а также на проспекте Мира и улицах Московская и Полевая во Фрязине.