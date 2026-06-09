В Подмосковье за неделю подали более 2800 заявок на компенсацию оплаты ЖКУ

09 июня 2026, 16:51

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 2 800 заявлений на получение компенсации за расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг подали жители Московской области через региональный госпортал портал за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Опция доступна в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Воспользоваться ей могут представители льготных категорий.





«Для отправки заявления нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и приложить документы, подтверждающие оплату, или ввести реквизиты организации ЖКХ», — говорится в сообщении.