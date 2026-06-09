В Щёлкове провели учения по тушению пожара на химпроизводстве

09 июня 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учения по тушению пожара на предприятии по производству химических волокон провели в селе Трубино округа Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Целью учений стало улучшение координации между работниками региональной и федеральной противопожарных служб и совершенствование навыков огнеборцев.





«По легенде, в одном из помещений предприятия из-за короткого замыкания началось возгорание. Возник риск распространения огня. Прибывшие пожарные провели разведку, сформировали звенья газодымозащиты и приступили к тушению», — говорится в сообщении.