В Щёлкове провели учения по тушению пожара на химпроизводстве
Учения по тушению пожара на предприятии по производству химических волокон провели в селе Трубино округа Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Целью учений стало улучшение координации между работниками региональной и федеральной противопожарных служб и совершенствование навыков огнеборцев.
«По легенде, в одном из помещений предприятия из-за короткого замыкания началось возгорание. Возник риск распространения огня. Прибывшие пожарные провели разведку, сформировали звенья газодымозащиты и приступили к тушению», — говорится в сообщении.На мероприятии отработали развёртывание сил и средств тушение, организацию оперативного штаба и проверили исправность оборудования. Все участники тренировки справились со своими заданиями в определённые нормативами сроки.