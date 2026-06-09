В Подмосковье заработали мобильные пункты сдачи донорской крови

09 июня 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Неделю донорства проводит в Московской области организация «Волонтёры Подмосковья». В рамках акции кровь можно сдать не только в стационарных пунктах, но и в мобильных медкомплексах, работающих в разных округах региона. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства информации и молодежной политики.





Акция приурочена ко Всемирному дню донорства. Она стартовала 8 июня и продлится до 14 числа.





«Волонтёры стараются сделать процесс сдачи крови максимально понятным и комфортным для каждого донора. За каждым пунктом переливания закреплена группа активистов. Они обеспечивают полный цикл сопровождения: от регистрации и проверки электронной записи до навигации внутри мобильного комплекса», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.