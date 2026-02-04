Мособлизбирком обеспечит права всех инвалидов на выборах в Подмосковье

04 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Избирательная комиссия Московской области создаст комфортные условия для голосования граждан с инвалидностью на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мособлизбиркома.





Это направление там назвали одним из ключевых в деятельности комиссии и в 2026 году.



По данным на 1 января в Подмосковье зарегистрировали 332 860 избирателей с инвалидностью. Это 5,4% от общего числа избирателей региона. В рамках госпрограммы «Доступная среда» Мособлизбирком совершенствует мер для обеспечения безбарьерной среды на выборах.



«Наша принципиальная позиция – избирательные права граждан не должны зависеть от состояния здоровья. На практике это означает физическую доступность. 92% избирательных участков региона уже расположены на первых этажах. На участках, где невозможен беспрепятственный доступ, избирателям помогают специально подготовленные волонтёры. Новый проект «Волонтёр на избирательном участке» успешно стартовал в прошлом году», – рассказали в пресс-службе комиссии.