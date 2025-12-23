В Челябинске пьяный водитель после ДТП протащил человека на капоте
В Челябинске водитель на Hyundai Creta после столкновения с другой машиной скрылся с места аварии. Когда потерпевший догнал его, виновник наехал на мужчину и протащил его на капоте.
Как сообщает Telegram-канал Shot, за рулём находился местный шоумен. Предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан. Ему грозит административный арест на 15 суток за нарушение правил дорожного движения и наезд на человека.
