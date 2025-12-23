В Домодедове арестовали водителя, сбившего инспектора ДПС

23 декабря 2025, 12:43

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Гражданина Б., обвиняемого в применении насилия к представителю власти, посадили в СИЗО. Такое решение принял Домодедовский суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, Б. вёл машину пьяным. Когда инспектор ДПС потребовал остановиться, Б. не подчинился и умышленно на него наехал. Чтобы остановить нарушителя, правоохранителям пришлось приметь физическую силу и специальные средства. Машину преследовали и в итоге заблокировали грузовиком и служебной машиной ДПС.





«Сбитый инспектор получил множественные телесные повреждения», — отмечается в сообщении.