Под Клином спасли подростка-зацепера, пролежавшего 3 дня в овраге после падения
В Московской области в районе Клина спасли подростка-зацепера, который пролежал три дня в овраге после падения с «Ласточки». Об этом сообщает RT.
По данным издания, восьмиклассник упал с электрички, его друзья подумали, что он погиб. Тогда они договорились ничего не рассказывать о происшествии. После этого школьника начали искать.
Информацию о пропаже школьника заметил офицер запаса Александр. Он смог найти одного из товарищей пропавшего и выяснить детали происшествия, после чего мужчина отправился вместе с другом на поиски ребёнка. Спустя шесть часов офицер услышал его стон.
«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то зверёныш. И опять такой голос: "Мама". Я туда побежал», — рассказал мужчина.
Он уточнил, что у парня были множественные переломы. На нем были только трусы и майка. Подросток сильно переохладился. Врачи пояснили, что при тяжёлом переохлаждении организм пытается сохранять тепло, что может вызывать иллюзию перегрева, из-за этого человек снимает с себя одежду.
Александр укутал подростка в свою куртку, обмотал его ноги свитером и не давал уснуть до приезда скорой помощи. На сегодняшний день мальчик находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное.
При этом мать подростка рассказала «Известиям», что сын узнает её и идёт на контакт.
Женщина не знала, что её ребенок может заниматься зацепингом, а с ребятами, которые бросили его в овраге, подросток познакомился недавно.
«Это ненормально, это не по-человечески. Как вообще могло прийти в голову сделать такую гадость, как можно было его оставить (в овраге – ред.), у меня в голове не укладывается», — отметила Татьяна.
Она также уточнила, что не принимала участия в поисках сына, поскольку очень сильно нервничала и плохо себя чувствовала.