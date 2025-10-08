Под Клином спасли подростка-зацепера, пролежавшего 3 дня в овраге после падения

08 октября 2025, 12:48

Фото: iStock/Motortion

В Московской области в районе Клина спасли подростка-зацепера, который пролежал три дня в овраге после падения с «Ласточки». Об этом сообщает RT.





По данным издания, восьмиклассник упал с электрички, его друзья подумали, что он погиб. Тогда они договорились ничего не рассказывать о происшествии. После этого школьника начали искать.



Информацию о пропаже школьника заметил офицер запаса Александр. Он смог найти одного из товарищей пропавшего и выяснить детали происшествия, после чего мужчина отправился вместе с другом на поиски ребёнка. Спустя шесть часов офицер услышал его стон.





«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то зверёныш. И опять такой голос: "Мама". Я туда побежал», — рассказал мужчина.

«Это ненормально, это не по-человечески. Как вообще могло прийти в голову сделать такую гадость, как можно было его оставить (в овраге – ред.), у меня в голове не укладывается», — отметила Татьяна.