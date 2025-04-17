В Подмосковье за неделю выявили 47 нарушений при вывозе стройотходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Перевозка строительных грузов и отходов (ОССиГ) в Подмосковье требует обязательного получения специального талона. Отсутствие этого документа влечет за собой административное наказание — нарушителям грозят крупные штрафы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Контроль за перемещением строительных отходов ведется круглосуточно с помощью камер видеонаблюдения. За прошедшую неделю зафиксировано 47 случаев незаконной транспортировки на сумму более 4 млн рублей. При этом количество нарушений сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.
Больше всего случаев выявлено в округах:
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- Химки;
- Мытищи;
- Клин.
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Дайана Хусинова