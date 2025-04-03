Представитель Сергея Безрукова отреагировала на обвинения артиста в браконьерстве

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)
Пресс-секретарь Сергея Безрукова Лиана Хусаинова прокомментировала обвинения, выдвинутые против актёра за ловлю рыбы в период запрета.
Напомним, что в личном блоге народный артист России рассказал о рыбалке в Ростовской области. К посту он прикрепил фотографию, на которой держит двухкилограммовую щуку. В комментариях пользователи начали писать, что в регионе с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки запрещён ещё с 15 января. В итоге, артиста обвинили в браконьерстве.
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«Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было», – отметила Хусаинова в беседе с aif.ru.Также представитель Безрукова подчеркнула, что рыбалка происходила до вступления в силу ограничений, просто фотографии были опубликованы позднее.
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Анастасия Чинкова