В Подмосковье за ночь обработали от наледи 2,5 тыс. км опасных участков дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более двух с половиной тысяч километров опасных участков дорог в Московской области обработали прошлой ночью противогололёдными материалами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В связи с осадками и минусовой температурой в ночь на 3 марта дорожники обработали от наледи свыше 2,5 тыс. километров проезжей части, из них около 2,4 тыс. километров пришлось на региональные дороги. В работах задействовали около 500 единиц спецтехники», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Обработка проводилась в первую очередь на эстакадах, мостах, съездах и прочих участков повышенной опасности. Эти работы будут продолжаться до изменения погодных условий.
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