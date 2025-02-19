В Подмосковье за ночь очистили от снега и льда около 10 тыс. км дорог

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Около десяти тысяч километров проезжей части на региональных и муниципальных дорогах очистили от снега и обработали от наледи в Московской области в ночь на 19 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В округах, в которых прошёл снегопад, провели сплошную уборку снега, кроме того, по всей области обработали от наледи опасные участки дорог: съезды, эстакады и мосты. В работах было задействовано около тысячи единиц спецтехники», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что мониторинг погодных условий и состояния дорог в регионе ведётся постоянно. В ближайшее время погода будет не слишком благоприятной — при устойчивой минусовой температуре местами ожидается небольшой снег, возможна гололедица.
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