В Подмосковье за первый квартал подключили 16 тысяч объектов к электросетям

Фото: Министерство энергетики Московской области
В Московской области продолжается масштабная работа по технологическому присоединению объектов потребителей к электрическим сетям. За первый квартал 2025 года территориальные сетевые организации региона выполнили 16 215 подключений общей мощностью 426 МВт, сообщает Министерство энергетики Московской области.
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