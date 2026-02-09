Свыше 122 000 подмосковных подростков за год проверили на наркотики
В Московской области в прошлом году на употребление наркотиков проверили более 122 000 подростков. Такие данные привёл главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
В образовательных учреждениях региона проводят добровольные медосмотры школьников и студентов, направленные на раннее выявление незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ.
«В подмосковных школах, вузах и профессиональных образовательных учреждениях регулярно проводят осмотры учащихся. Это позволяет оценить общую картину употребления наркотических веществ среди молодёжи. В 2025 году в Московской области профосмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли свыше 122 000 школьников и студентов», – отметил Холдин.Как напомнили в подмосковном Минздраве, профилактические медицинские осмотры проводят только специалисты наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгого соблюдения врачебной тайны с помощью экспресс-анализаторов. Результаты участников профилактического осмотра не разглашаются.