Свыше 122 000 подмосковных подростков за год проверили на наркотики

09 февраля 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в прошлом году на употребление наркотиков проверили более 122 000 подростков. Такие данные привёл главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





В образовательных учреждениях региона проводят добровольные медосмотры школьников и студентов, направленные на раннее выявление незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ.



«В подмосковных школах, вузах и профессиональных образовательных учреждениях регулярно проводят осмотры учащихся. Это позволяет оценить общую картину употребления наркотических веществ среди молодёжи. В 2025 году в Московской области профосмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли свыше 122 000 школьников и студентов», – отметил Холдин.