За роботической операцией в МОНИИАГ наблюдали 1200 медиков из 35 стран

06 февраля 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии принял участие в ENDO Dubai 2026. Это крупнейший международный форум по малоинвазивной гинекологической хирургии, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Врачи МОНИИАГ провели телемост с Дубаем, который связал с роботической операционной профессионалов из разных стран. В тот момент жительнице Подмосковья проводили операцию по лечению сложной формы эндометриоза.



«За действиями робота следили более 1200 врачей из США, Европы, Объединённых Арабских эмиратов и других стран. Сегодня можно с уверенностью сказать, что профессионализм подмосковных акушеров-гинекологов не только не уступает мировому, но и служит примером для медиков из других стран», – сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.