В Жуковском 28 марта проведут единый день диспансеризации
Бесплатно пройти диспансеризацию смогут жители Жуковского в ближайшую субботу, 28 марта, во взрослой поликлинике №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Единый день диспансеризации организует Жуковская областная клиническая больница. Цель мероприятия — дать людям возможность проверить здоровье в выходной день.
«В рамках проверки всех пришедших ждёт комплекс лабораторных исследований и консультации с врачами», — говорится в сообщении.Диспансеризация будет проходить с 8 утра до 14:00. С собой нужно взять полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Поликлиника расположена по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом №1. Вход находится со стороны улицы Чкалова, дом №28.