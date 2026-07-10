В Подмосковье за пять лет капитально отремонтировали 13 домов культуры

10 июля 2026, 16:24

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт 13 домов культуры провели в Московской области за последние пять лет. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Обновление ДК Брынцалов обсудил с главой округа Балашиха Сергеем Юровым в ходе рабочей поездки, в рамках которой они осмотрели отремонтированный дом культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино.





«За пять лет в Подмосковье капитально отремонтировано 13 домов культуры. Мы внимательно следим за этим направлением, чтобы дети могли творчески раскрываться, а коллективы — иметь потенциал для роста», — сказал Брынцалов.