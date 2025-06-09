В Подмосковье за пять лет обновят 1 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения

09 июня 2025, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье за пять лет планируют модернизировать более 1 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.







«Один из нацпроектов предполагает комплексную модернизацию ЖКХ. Мы ведём масштабные работы по тепло- и электроснабжению. У нас большая программа по водоснабжению и водоотведению рассчитана на три года. Всего запланировано 640 мероприятий, из которых 150 должны быть выполнены в этом году. Самые большие городские округа, которые она затронет, – Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский, Солнечногорск и Щёлково. Но и другие муниципалитеты не менее важны», – отметил Воробьёв.

«У нас было создано восемь рабочих групп, обследовано около 1,5 тыс. объектов в 53 муниципалитетах. По итогам предлагаем дополнительно включить в госпрограмму 1253 мероприятия на 255 млрд рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 км сетей водоснабжения и 370 км водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций. В приоритете – аварийные объекты и объекты с высоким износом», – рассказал на совещании министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.