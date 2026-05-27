Росгвардейцы обеспечили безопасность на подмосковных «Последних звонках»
Праздник прощания выпускников со школой — «Последний звонок» — провели в Московской области. Безопасность учеников и педагогов обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Накануне мероприятия работники лицензионно-разрешительных подразделений напомнили людям, владеющим оружием, что его запрещено носить на массовых мероприятиях.
«В ходе праздника росгвардейцы дежурили в школах, а маршруты патрулей приблизили к местам проведения линеек», — говорится в сообщении.В результате во всех школах Московской области «Последний звонок» прошёл без происшествий и нарушений общественного порядка.
