Жительница Подмосковья получила страшные ожоги от лечения борщевиком
Пожилая женщина из Подмосковья, лечившаяся от инфекционного заболевания народными средствами, перепутала борщевик с лопухом и получила серьёзные химические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентке помогли врачи Егорьевской больницы. Они обработали раны антибактериальным препаратом, а также ввели антигистаминное средство для снятия аллергических симптомов.
«Следующий этап — это регенерация кожи. Чтобы избежать сильного рубцевания используется мазь с ионами серебра. А после образования нового кожного покрова наносится специальное средство для заживления», — рассказал врач общей практики Раменской амбулатории Егорьевской больницы Александр Кофанов.Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, но она остаётся под наблюдением врачей.