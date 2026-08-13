Жительница Подмосковья получила страшные ожоги от лечения борщевиком

13 августа 2026, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилая женщина из Подмосковья, лечившаяся от инфекционного заболевания народными средствами, перепутала борщевик с лопухом и получила серьёзные химические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентке помогли врачи Егорьевской больницы. Они обработали раны антибактериальным препаратом, а также ввели антигистаминное средство для снятия аллергических симптомов.





«Следующий этап — это регенерация кожи. Чтобы избежать сильного рубцевания используется мазь с ионами серебра. А после образования нового кожного покрова наносится специальное средство для заживления», — рассказал врач общей практики Раменской амбулатории Егорьевской больницы Александр Кофанов.