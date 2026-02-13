В Подмосковье за пять лет закупили 1200 единиц медтехники для лечения онкологии

13 февраля 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Более 1 200 единиц медицинской техники для диагностики и терапии онкологических заболеваний закупили в Московской области за пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Оборудование, поступившее в Московский областной онкологический диспансер, осмотрели глава округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.



Медцентр получил, в частности, новый аппарат МРТ, его ввели в работу в конце прошлого года.





«Депутаты в своих округах следят за тем, как оснащаются медицинские учреждения, ведь это часть Народной программы партии «Единая Россия». Каждая единица оборудования — это наказ наших жителей, полученный в ходе встреч с избирателями», — сказал спикер подмосковного парламента, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.