В Подмосковье за пять лет закупили 1200 единиц медтехники для лечения онкологии
Более 1 200 единиц медицинской техники для диагностики и терапии онкологических заболеваний закупили в Московской области за пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Оборудование, поступившее в Московский областной онкологический диспансер, осмотрели глава округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.
Медцентр получил, в частности, новый аппарат МРТ, его ввели в работу в конце прошлого года.
«Депутаты в своих округах следят за тем, как оснащаются медицинские учреждения, ведь это часть Народной программы партии «Единая Россия». Каждая единица оборудования — это наказ наших жителей, полученный в ходе встреч с избирателями», — сказал спикер подмосковного парламента, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.Аппарат МРТ в областном онкодиспансере делает изображения высокой точности, а ширина тоннеля позволяет обследовать пациентов весом до 250 килограммов.