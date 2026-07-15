В Подмосковье за пять месяцев купили почти 100 тысяч тонн филе, стейков и шашлыка

15 июля 2026, 19:23

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За первые пять месяцев этого года жители Подмосковья купили более 99 548 тонн мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Динамика продаж на розничных рынках, в супермаркетах и на фермерских ярмарках подтверждает спрос.

«Главным хитом на столах жителей региона стало мясо птицы. Покупатели приобрели более 71 066 тонн этой продукции. Следом идёт свинина. В регионе закупили более 23 996 тонны мяса. Объём реализации говядины за пять месяцев превысил 3 837 тонн. Это говорит об устойчивом интересе к классическим стейкам и суповым наборам», – отметили в ведомстве.