В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для семей с детьми

23 июля 2025, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Получение разрешения на смену имени и фамилии ребёнка младше 14 лет в Московской области сделали доступным в электронном формате — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Преимущества онлайн-услуги объяснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.





«Цифровые сервисы позволяют оформлять необходимые услуги буквально в пару кликов и в любое удобное время», — сказала Людмила Болатаева.