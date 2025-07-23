В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для семей с детьми
Получение разрешения на смену имени и фамилии ребёнка младше 14 лет в Московской области сделали доступным в электронном формате — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Преимущества онлайн-услуги объяснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«Цифровые сервисы позволяют оформлять необходимые услуги буквально в пару кликов и в любое удобное время», — сказала Людмила Болатаева.В областном министерстве социального развития уточнили, что поменять имя или фамилию ребёнку младше 14 лет можно с разрешения органов опеки. При этом необходимо согласие обоих родителей, а с десяти лет — и самого ребёнка.