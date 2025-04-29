В Канкуне акулы растерзали туриста: останки выброшены на пляж

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В Мексике, на пляже города Канкун в штате Кинтана-Роо, были обнаружены останки 20-летнего туриста, обглоданные акулами до костей. Трагический инцидент произошел 23 апреля, когда на глазах у отдыхающих на берег выбросило тело Алехандро Гонсалеса из США.
Молодой человек пропал без вести 20 апреля, пытаясь спасти тонущую подругу. Ей удалось выжить, но Гонсалеса унесло в открытое море. Его спутники немедленно сообщили о происшествии властям, однако поисковые операции не принесли результатов.
По данным местных властей, причиной смерти стали нападения морских животных, предположительно акул. Пляж, где были найдены останки, был оцеплен для проведения дальнейшего расследования.
Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным местных властей, причиной смерти стали нападения морских животных, предположительно акул. Пляж, где были найдены останки, был оцеплен для проведения дальнейшего расследования.
Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова