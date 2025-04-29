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В Канкуне акулы растерзали туриста: останки выброшены на пляж

Фото: iStock/Nautilus Creative

Фото: iStock/Nautilus Creative

В Мексике, на пляже города Канкун в штате Кинтана-Роо, были обнаружены останки 20-летнего туриста, обглоданные акулами до костей. Трагический инцидент произошел 23 апреля, когда на глазах у отдыхающих на берег выбросило тело Алехандро Гонсалеса из США.
Молодой человек пропал без вести 20 апреля, пытаясь спасти тонущую подругу. Ей удалось выжить, но Гонсалеса унесло в открытое море. Его спутники немедленно сообщили о происшествии властям, однако поисковые операции не принесли результатов.

По данным местных властей, причиной смерти стали нападения морских животных, предположительно акул. Пляж, где были найдены останки, был оцеплен для проведения дальнейшего расследования.

Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Истребитель F/A-18E ВМС США упал с палубы авианосца в Красное море и затонул
28 апреля 2025, 23:30

Фото: iStock/FiledIMAGE

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters, информацию подтвердила пресс-служба ВМС США.
Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы. Остальные члены экипажа эвакуировались без серьёзных последствий. Причины инцидента расследуются.

Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем. Тогда F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg: крейсер открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца.

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Reuters: В Испании объявили ЧП на фоне массового отключения света
28 апреля 2025, 23:02

Фото: iStock/jjgarcia03

Министерство внутренних дел Испании ввело режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, затронувшего также Португалию, Францию и Андорру. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране», — передает агентство.
На восстановление энергоснабжения потребуется до 10 часов, добавляет оператор электросетей Red Electrica.

Блэкаут парализовал железнодорожное сообщение, остановил работу светофоров и общественного транспорта. В Мадриде, Барселоне, Валенсии и других городах образовались очереди в магазины, спасатели эвакуируют людей из лифтов. Международный аэропорт Мадрид-Барахас приостановил работу.

Отключения зафиксированы и в соседних странах: Португалия также остановила все поезда, во Франции и Андорре нарушена инфраструктура. Атомные электростанции Испании были безопасно остановлены для предотвращения аварий.

Массовое отключение света и связи в Португалии и Испании зафиксировали еще в понедельник днем. Считается, что редкое атмосферное явление вызвало аварию в системе испанского электроснабжения, которая привела к перебоям с электричеством в Португалии.

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Baza: в Подольске задержали нескольких высокопоставленных полицейских
28 апреля 2025, 22:55

Фото: istockphoto/Fedorovekb

По делу о взяточничестве задержали нескольких высокопоставленных сотрудников подольского управления МВД России. Как пишет Baza, в числе фигурантов замначальника полиции по оперативной работе, замруководителя следственного управления Подольска, начальник местного отдела угрозыска. Кроме того, по данным журналистов, задержали руководителя Дубровицкого полицейского пункта и главу одного из отделений отдела угрозыска.
Пресс-служба главка МВД России по Подмосковью подтвердила, что правоохранителями установлен факт возможных противоправных деяний задержанных. Проводится служебная проверка.

«В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
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В Краснодаре скончался ребенок после нескольких дней с высокой температурой
В Краснодаре скончался четырехмесячный ребенок из-за воспаления
28 апреля 2025, 18:38

Фото: iStock/ sudok1

В Краснодаре скончался четырехмесячный ребенок на фоне высокой температуры, которая держалась несколько дней. Родители младенца, считая, что у него начали прорезаться зубки, не вызывали скорую помощь.
Как сообщает SHOT, температура малыша некоторое время держалось в пределах 37 градусов, но затем она начала расти. Родители не обращались к врачам, так как считали это обычной реакцией на прорезывание зубов. Лишь через три дня малышу вызвали скорую.

Ребенок был доставлен в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, малыш умер от менингита.

В середине апреля в Санкт-Петербурге скончалась девятимесячная девочка. Мать ребенка оставила ее с подругой, а сама отправилась на работу. По возвращении она обнаружила свою дочь мертвой, а подруга исчезла. Внешних признаков насилия у ребенка обнаружено не было. Позже подругу-няню нашли. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Названа причина массового отключения электричества в Испании и Португалии
Reuters: аварию в Португалии вызвало редкое атмосферное явление в Испании
28 апреля 2025, 18:33

Фото: istockphoto/TebNad

Редкое атмосферное явление вызвало аварию в системе испанского электроснабжения, которая привела к перебоям с электричеством в Португалии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оператора электросетей Португалии REN.
«Португальский оператор электросетей REN заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову», — сказано в материале.

О массовом отключении света со связью сообщалось сегодня днем. Журналисты телеканала La Sexta отмечали, что без электроэнергии остались сотни предприятий и домов. Упоминались Мадрид, Барселона и другие города. Авария со светом парализовала движение.

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