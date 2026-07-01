Девушка застрелила и расчленила парня, а отец помог спрятать тело в мусорный бак

01 июля 2026, 06:12

В Техасе девушка расчленила парня и вместе с отцом выбросила тело в мусорный контейнер

Фото: iStock/Roman Bulatov

В США женщина убила и расчленила своего сожителя. Отец преступницы помог ей избавиться от останков, пишет издание People со ссылкой на материалы следствия.





Трагедия разыгралась в штате Техас, где 31-летняя Одри Тронкосо зверски убила своего 34-летнего партнёра. Анонимный звонок, поступивший 24 июня, привёл полицию к мусорному контейнеру в жилом комплексе женщины — но бак был уже пуст.



