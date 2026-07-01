Девушка застрелила и расчленила парня, а отец помог спрятать тело в мусорный бак
В Техасе девушка расчленила парня и вместе с отцом выбросила тело в мусорный контейнер
В США женщина убила и расчленила своего сожителя. Отец преступницы помог ей избавиться от останков, пишет издание People со ссылкой на материалы следствия.
Трагедия разыгралась в штате Техас, где 31-летняя Одри Тронкосо зверски убила своего 34-летнего партнёра. Анонимный звонок, поступивший 24 июня, привёл полицию к мусорному контейнеру в жилом комплексе женщины — но бак был уже пуст.
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Вскоре правоохранители нашли мусоровоз, внутри которого лежали запачканная кровью одежда и часть ковра. Эти находки позволили получить ордер на обыск.
На допросе Тронкосо созналась, что застрелила партнёра, а затем нанесла ему множественные ножевые ранения. После этого она расчленила труп и попыталась скрыть следы убийства вместе с 54-летним отцом, которого также арестовали. Мужчине предъявили обвинение в уничтожении и сокрытии улик. Часть останков погибшего обнаружили на мусорном полигоне.
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