В Дмитровском округе обнаружили более 150 нелегальных мигрантов

01 июля 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

155 приезжих из стран Центральной и Южной Азии, нарушивших нормы миграционного законодательства, выявили полицейские в ходе рейда в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверки проводились на строительных площадках, производствах, складах и в хостелах.





«На 125 иностранцев составили протоколы за нарушение сроков постановки на миграционный учёт и превышение разрешённого периода пребывания в России и на 35 человек — за нелегальную трудовую деятельность. Кроме того, девять приезжих уклонялись от исполнения административных постановлений и шестеро предоставили о себе в миграционную службу ложные сведения», — говорится в сообщении.