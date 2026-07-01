Киты-убийцы три часа терроризировали яхту у Гибралтара, сломав судну руль
Иберийские косатки напали на яхту у побережья Гибралтара и повредили рулевое управление. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Эти киты-убийцы нередко атакуют суда у побережья Пиренейского полуострова. По одной из версий, они используют яхты как тренажёры, обучая молодняк охоте на крупных морских млекопитающих.
Согласно материалу, в этот раз морские хищники проявили агрессию после того, как капитан запустил двигатель. Они преследовали судно, следовавшее с Багам на юг Испании, в течение трёх часов. Одна из крупных особей протаранила корпус и вывела из строя руль.
Экипаж не пытался атаковать иберийских косаток, понимая, что те могут легко уничтожить лодку. Очевидцы наблюдали, как взрослые особи изучали яхту, а детёныши играли с обломками.
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