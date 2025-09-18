В Подмосковье за сутки произошло четыре лесных пожара

18 сентября 2025, 09:58

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Четыре лесных пожара выявили на территории Московской области в среду, 17 сентября. Два возгорания произошло в Павлово-Посадском округе, одно — в Орехово-Зуевском и одно в округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.