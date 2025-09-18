В Подмосковье за сутки произошло четыре лесных пожара
Четыре лесных пожара выявили на территории Московской области в среду, 17 сентября. Два возгорания произошло в Павлово-Посадском округе, одно — в Орехово-Зуевском и одно в округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
В Орехово-Зуевском округе система видеомониторинга зафиксировала пожар в двух километрах от деревни Демихово. Усилиями семи лесных пожарных огонь удалось потушить менее чем за час.
В Павлово-Посадском округе пожары вспыхнули в километре от деревни Быково и в двух километрах от деревни Иванисово. Их тушение заняло около трёх часов.
А в округе Воскресенск пилоты-патрульные обнаружили возгорание в двух километрах от посёлка Хорлово. В тушении принимали участие три лесных пожарных, они справились с огнём за два часа.
Все возгорания произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности. Виновных в поджогах устанавливают. Им грозят крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность с лишением свободы на срок до десяти лет.
