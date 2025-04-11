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В Подмосковье за три месяца обновили инженерные системы в 148 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Внутренние инженерные системы обновили в 148 многоквартирных домах Московской области за первый квартал 2025 года, самый большой объём работ провели в Солнечногорске, Красногорске и Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального-хозяйства.
«Лидерами по проведённым работам стали округа Солнечногорск и Красногорск, в каждом из которых обновили внутренние инженерные системы 12 многоквартирных домов, а третье место занял Одинцовский округ с девятью домами», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта инженерных систем специалисты приводят в порядок центральное отопление, канализацию, водопровод, газоснабжение и электросети. Проводится также установка счётчиков.

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В Балашихе задержали похитителя мобильных телефонов
11 апреля 2025, 12:12

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Мужчину, подозреваемого в кражах мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, оказалось, что это ранее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже мобильного телефона подал житель Балашихи. Он рассказал, что гаджет вынули у него прямо из кармана. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Полицейские сумели вычислить и задержать злоумышленника», — говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к ещё одной краже мобильного телефона, также произошедшей на территории Балашихи. Общая стоимость похищенного составила 47 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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Посетителям МФЦ Подмосковья рассказали о важности ремней безопасности
11 апреля 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Профилактические беседы с посетителями и сотрудниками подмосковных офисов «Мои документы» провели сотрудники Госавтоинспекции области в рамках социальной кампании «Один щелчок спасает жизнь!», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Гражданам рассказали о важности использования ремней безопасности и детских автокресел, а также брошюры с информацией о безопасном поведении на дорогах. Кроме того, участники бесед получили в подарок светоотражающие элементы, делающие пешеходов значительно более заметными в тёмное время суток», — говорится в сообщении.
Беседы в рамках социальной кампании проводились на этой неделе в МФЦ округов Шаховская, Домодедово, Чехов, Дмитровский, Серебряные Пруды и Раменский.

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В Подмосковье подали более 8 тыс. онлайн-заявок на проведение земельных работ
11 апреля 2025, 11:16

Фото: istockphoto.com/Dzmitry Kaprusynka

Более 8 тысяч заявлений на получение ордера на право проведения земельных работ подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» размещена на областном госпортале в разделе «Земля и стройка», подразделе «Строительные работы». Для подачи заявки нужно авторизоваться, выбрать округ, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы. В рамках услуги можно также подать заявку на переоформление, продление или закрытие ранее полученного ордера», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания составляет десять рабочих дней.

В министерстве напомнили, что ордер необходим для любых земляных работ, при которых грунт вскрывается на глубину больше 30 сантиметров. Подать заявку на ордер могут физические и юридические лица, а также ИП.

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На ж/д станциях Дмитровского округа установили три камеры для фиксации нарушений
11 апреля 2025, 10:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установили в Дмитровском округе у железнодорожных станций Турист и Дмитров, камеры будут фиксировать нарушения правил перехода через пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Камеры устанавливаются для снижения риска несчастных случаев. Это крайне актуально, так как на данном перегоне за несколько лет произошло четыре происшествия с летальным исходом», — говорится в сообщении.
Всего на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области установлено более 140 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц — в тех местах, где происходили смертельные случаи. Благодаря камерам количество нарушений уменьшилось на 50%.

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#безопасность
#видеонаблюдение
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Мост в рузской деревне Поречье перекроют с 15 апреля на капремонт
11 апреля 2025, 10:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение по мосту в деревне Поречье Рузского округа будет перекрыто с 15 апреля для проведения капитального ремонта, завершить работы планируется в сентябре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капремонта пролёт общей протяжённостью 119 метров демонтируют, укрепят мостовые конусы и отремонтируют опоры, установят новое пролётное строение, обустроят водоотвод и мостовое полотно. Рабочее движение по мосту планируется запустить в июле, а полностью завершить работы — в сентябре», — говорится в сообщении.
На время ремонта легковые автомобили смогут объезжать перекрытый участок через Тучково, Молодиково и Игнатьево, а грузовики — по дороге Обход Тучково, а также через Рузу, Нестерово, Орешки и Колюбакино.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Изменения коснутся маршрутов и режима работы автобусных маршрутов №21 «Тучково – Колюбакино» и №455к. Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на сайте компании-перевозчика «Мострансавто».

А для пешеходов открывается движение по временному мосту.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#капремонт
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