В Подмосковье за три месяца обновили инженерные системы в 148 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Внутренние инженерные системы обновили в 148 многоквартирных домах Московской области за первый квартал 2025 года, самый большой объём работ провели в Солнечногорске, Красногорске и Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального-хозяйства.
«Лидерами по проведённым работам стали округа Солнечногорск и Красногорск, в каждом из которых обновили внутренние инженерные системы 12 многоквартирных домов, а третье место занял Одинцовский округ с девятью домами», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта инженерных систем специалисты приводят в порядок центральное отопление, канализацию, водопровод, газоснабжение и электросети. Проводится также установка счётчиков.
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Лев Каштанов