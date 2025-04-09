Жителей Подмосковья предупредили о завершении срока оплаты ЖКУ

Фото: МинЖКХ МО
Рекомендованный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, полученных в марте, истечёт в четверг, 10 апреля, об этом жителей Московской области предупредили в региональном МинЖКХ.
«Оплатить жилищно-коммунальные услуги жители Подмосковья могут в банке, в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, а также через инфоматы и банковские онлайн-сервисы. Сумму платежей можно уточнить в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн», в личном кабинете на сайте регионального расчётного центра или по телефону: 8-499-444-01-00», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что несвоевременная оплата ЖКУ грозит отключением услуги и начислением пеней. При этом если человек попал в трудную жизненную ситуацию и не в состоянии оплатить счёт вовремя, он может обратиться к поставщику услуги и попросить о рассрочке.
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Лев Каштанов