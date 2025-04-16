В Подмосковье за три месяца оформили 2320 объектов по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
2320 объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первый квартал 2025 года, информацию об этом пресс-служба подмосковного Минимущества разместила в соцсетях ведомства.
«С января по март текущего года по «гаражной амнистии» было зарегистрировано 2320 объектов недвижимости, в том числе 730 гаражей и 1590 земельных участков, общая площадь которых составила более 45,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что «гаражная амнистия» длится уже три с половиной года. За это время в Московской области по упрощённой схеме было оформлено 27,3 тыс. объектов — свыше 8,5 тыс. гаражей и 17,7 тыс. участков общей площадью 471,7 тыс. кв. м.
«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года.
Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает актуальную информацию, касающуюся оформления, продажи, использования и передачи подмосковных земельных участков и объектов недвижимости, на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО».
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