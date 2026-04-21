В Подмосковье за три месяца сдали на вторсырьё 35 тонн старой электроники
Почти 35 тонн отслужившей электроники сдали на переработку жители Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Особенно результативным месяцем по сбору электронного вторсырья оказался март.
«В первый месяц весны жители региона сдали 22 тонны использованной электроники. Это рекордный показатель, который значительно превысил результаты аналогичного периода 2024 и 2025 годов и составил почти от 63% квартального объёма», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Программу по переработке электроприборов реализует Фонд природопользования региона. Из испорченной техники извлекают пластик, алюминий, медь и даже ценные металлы, а опасные вещества обезвреживают.